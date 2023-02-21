مصر ترفع أسعار تذكرة المترو

قال وزير النقل المصري كامل الوزير، إن أسعار تذاكر المترو ستصبح 12 جنيها حال ركوب المواطنين لأكثر من 25 محطة وسنزيد عدد المحطات مستقبلا

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وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم، أنه ليس من المعقول أن تكون تذكرة المترو في الأسعار القديمة كما هي لأكثر من 25 محطة، خاصة في توجه الدولة لتشغيل عدد من المحطات بالخطوط المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة تتبع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لإصدار تذكرة موحدة لكل وسائل النقل بخطوط المترو والجر الخفيف كمرحلة أولى، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستكون ربط المترو بخطوط السكك الحديد مستقبلًا، كما سيتم ربط تذاكر القطارات والمترو والطيران بكرت موحد ولكن على مراحل.

وقال الوزير إن سكان منطقة الزمالك أصبحوا الآن يتركون سياراتهم ويستقلون خطوط الخط الأخضر لمترو الأنفاق، القريبة من الزمالك، مضيفا أن محطة الزمالك أصبحت من أكبر المحطات التي تشهد إقبالا كبيرا من الركاب، لافتا إلى أن الأسعار التي تقدمها وزارة النقل للمواطنين مدعومة ومخفضة.

المصدر: القاهرة 24