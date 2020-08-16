مصر.. وزارة النقل تعلن عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر خطوط مترو الأنفاق (فيديو)

أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، أنه سيتم زيادة أسعار تذاكر المترو بدء من يوم الاثنين على كل خطوط مترو الأنفاق.

وقال الوزير إنه سيتم زيادة سعر التذكرة من 1 إلى 16 محطة من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، وتذكرة 16 محطة إلى 40 محطة لـ10 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر تذكرة 9 محطات من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات.

وأكد خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسؤوليتي" على تلفزيون "صدى البلد"، أن الوزارة ترغب في تجديد الخطين الأول والثاني ليكونا مثل الخط الثالث، من حيث الإشارات والسكة.

وأشار إلى أن الشركات المصرية يعمل بها عمالة مباشرة حوالي 5 ملايين عامل ومهندس وفني، بينما العمالة غير المباشرة على الأقل ضعف هذا الرقم.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT