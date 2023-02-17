"تسلا" تطرد عمالا بعد محاولتهم تشكيل نقابة عمالية

طردت شركة "تسلا" الأمريكية أكثر من 30 عاملا من مصنع الشركة في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، بعد أن حاولوا تشكيل نقابة عمالية.

وفي بيان، وصف اتحاد العمال عمليات الفصل في Gigafactory 2 بأنها "غير مقبولة"، وقال إن توقعات موظفي "تسلا" من المصنع "غير قابلة للتحقيق".

ووفقا للبيان، تلقى العمال أيضا بريدا إلكترونيا من الشركة حوالي الساعة 7 مساء يوم الأربعاء، قال إن العمال ممنوعون من تسجيل اجتماعات مكان العمل دون إذن جميع المشاركين.

وقال الاتحاد إن هذه السياسة تنتهك قانون العمل الفيدرالي وقانون موافقة الحزب الواحد في نيويورك لتسجيل المحادثات.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، يتخذ موقفا متشددا ضد العمل المنظم، على الرغم من دعوة نقابة عمال السيارات المتحدة لإجراء تصويت منظم في مصنع الشركة في فريمونت، كاليفورنيا.

في عام 2021 ، أمر المجلس الوطني لعلاقات العمل Tesla بجعل Musk يحذف تغريدة 2018 التي قال فيها إنه هدد الموظفين بشكل غير قانوني بفقدان خيارات الأسهم إذا اختاروا أن تمثلهم نقابة عمال السيارات المتحدون UAW.

المصدر: The Hill