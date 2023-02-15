ماسك يتبرع بأكثر من ملياري دولار من أسهم شركة Tesla للجمعيات الخيرية

تبرع رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بـ 12 مليون سهم من شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، للجمعيات الخيرية خلال العام 2022.

ووفقا للمستندات التي حصلت عليها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، فإن إجمالي ما تبرع به ماسك، بلغ الـ 2.42 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار سعر الأوراق المالية لشركة تسلا في ختام بورصة يوم الثلاثاء، ولم يحدد ماسك الجهات التي قام بالتبرع لها.

وكشفت وكالة Bloomberg، أن ماسك تبرع خلال العام 2021، بمبلغ 5.7 مليار من قيمة أسهم شركة تسلا، وتم تحويل المبلغ بالكامل إلى صندوقه الشخصي، الذي تبرع بدوره بمبلغ 160 مليون دولار، منها 55 مليون دولار لمشفى سانت جود لأبحاث الأطفال، و54 مليون دولار لمؤسسة X Prize Foundation.

وبناء على أحدث التقارير الضريبية والتي تعود للعام 2020، بلغت قيمة تبرعات مؤسسة ماسك 23 مليون دولار.

المصدر: إنترفاكس