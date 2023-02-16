ضربة قوية للذهب في مصر

واصل سعر الذهب في مصر تراجعه في سوق الصاغة، مع توجه بنوك عالمية إلى بيع الذهب لسداد عجز الموازنات المحلية ، وبعد إيقاف بنوك أخرى لكميات متعاقد عليها من الذهب.

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وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بنحو 10 جنيهات مساء اليوم الخميس، مواصلا سلسلة التراجع إلى أقل مستوى منذ ديسمبر الماضي، بحسب أمير رزق عضو شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، والذي أوصى بأن الوقت الحالي الأنسب لشراء الذهب للأفراد.

سجل سعر الجرام عيار 21 اليوم 1685 جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 1926 جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1444 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب13480 جنيها.

وصعد سعر الذهب العالمي 4 دولارات إلى 1848 دولار للأوقية بعدما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4% بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع أمس الأربعاء، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أقل تكلفة للمشترين في الخارج، وكانت عوائد سندات الخزانة القياسية لمدة 10 سنوات بلغ أعلى مستوى له منذ 3 يناير.

وذكرت تقارير تحليل اقتصادي صادرة اليوم الخميس عن سعر الذهب العالمي أنه يتم تداول الذهب تحت الضغط، وهناك محفزات صعود يمكن أن تلعب دورا في مرحلة ما، كان الدولار يكتسب قوة عند مقارنتها بالعملات الأخرى، ولكن بالنسبة للأمريكيين، تستمر القوة الشرائية للدولار في التراجع، كنتيجة لمستويات أعلى من التضخم، ويستمر الدين القومي في النمو وقد وصلت الولايات المتحدة إلى حد ديونها مما يعني أنه سيتعين على الحكومة رفع سقف الديون مما يعني أن الولايات المتحدة سترفع ديونها الوطنية إلى مستوى أعلى.

كما أن هناك عامل آخر يضغط على الذهب للانخفاض، وهو أن البيانات الأخيرة أشارت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يعدل هدف معدله الحالي البالغ 5.1٪ إلى ما يقرب من 6٪ لتسريع عملية خفض التضخم.

المصدر: القاهرة 24