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تراجع التضخم في بريطانيا

مال وأعمال

تراجع التضخم في بريطانيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تجاوز معدل التضخم في بريطانيا نسبة 10 بالمائة للشهر الخامس على التوالي في يناير 2023، حيث تواصلت معاناة المستهلكين جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

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وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة، اليوم الأربعاءـ إن التضخم تراجع إلى 10.1 بالمائة في يناير 2023، مقارنة بـ10.5 بالمائة في الشهر الذي سبقه.

وبلغ مؤشر أسعار المستهلك ذروته عند 11.1% في أكتوبر 2022.

وتتماشى الأرقاك مع التوقعات التي قدمها في وقت سابق بنك إنجلترا، وعزا خبراء تباطؤ التضخم لانخفاض أسعار الطاقة.

المصدر: أ ب + تاس

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