معدل البطالة في بريطانيا يستقر عند 3.7% في ديسمبر

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في المملكة المتحدة استقر عند 3.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الرواتب، بما فيها المكافآت، ارتفعت بنسبة 5.9% سنويا في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، بينما ارتفعت الرواتب باستثناء العلاوات بنسبة 6.7%.

وأوضح وزير المالية جيريمي هانت في بيان أن بقاء معدل البطالة عند 3.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي حتى ديسمبر، "مؤشر على مرونة سوق العمل في البلاد"، معتبرا أنه "في الأوقات الصعبة، تبقى البطالة قريبة من أدنى مستوياتها القياسية علامة مشجعة على المرونة في سوق العمل لدينا".

وأضاف: "أفضل شيء يمكننا القيام به لزيادة رواتب الناس هو التمسك بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف هذا العام".

المصدر: market watch