انخفاض أسعار النفط قبل صدور تقرير "أوبك"

تراجعت أسعار النفط اليوم بنحو 1% بعد ارتفاع تم تسجيله نهاية الأسبوع الماضي عقب إعلان روسيا اعتزامها خفض إنتاج الخام طواعية بواقع 500 ألف برميل يوميل في مارس 2023.

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وبحلول الساعة 09:57 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.07% إلى 78.87 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.97% إلى 85.55 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك" إن بلاده تعتزم خفض إنتاجها من النفط بداية من مارس المقبل بمقدار 500 ألف برميل.

ويأتي الانخفاض قبل يوم من صدور تقرير لمنظمة "أوبك" حول أسواق النفط.

المصدر: RT + بلومبرغ