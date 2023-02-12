"أوبك": الطلب على النفط يزداد وصناعة البترول بحاجة إلى استثمار 12 تريليون دولار

صرح الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص اليوم الأحد، بأن صناعة ‏البترول في العالم تحتاج إلى استثمارات بقيمة 12 تريليون دولار أمريكي حتى العام 2045.

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وأوضح الغيص في كلمته خلال افتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجيس" في القاهرة، أن الطلب على البترول زاد بعد جائحة كوفيد-19، إذ يتوقع أن يصل إلى 102 مليون برميل في اليوم هذا العام، وإلى 110 ملايين برميل بحلول عام 2025.

وتابع: "إلا أن صناعة البترول عانت خلال الفترة الأخيرة من نقص الاستثمارات، وحتى نضع هذه الصناعة في محلها لا بد أن نضع 12 تريليون دولار أمريكي كاستثمارات في هذا المجال حتى عام 2045، أي بواقع 500 مليار دولار سنويا"، مشددا على أهمية الاستثمار في أمن الطاقة كمكون رئيسي للنشاط الاقتصادي وتوفر الطاقة والاستقرار بأسواق الطاقة.

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وأكد الغيص أن "أوبك" لا تزال ملتزمة باستقرار أسعار النفط العالمية، واعتبر أن القرار الجماعي بخفض الإنتاج في أكتوبر الماضي كان خطوة صحيحة، وأن تحالف "أوبك+" لعب تاريخيا دورا بناء في تلبية الطلب الإضافي والحفاظ على توازن السوق.

وأشار إلى أن منظمة "أوبك" تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، لكنه دعا كل المعنيين بشؤون التغيرات المناخية أن ينظروا للقضية بمنظور آخر وأن يعملوا نحو انتقال طاقي يضمن أمن الطاقة للجميع.

المصدر: وكالات