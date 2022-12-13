"أوبك" تحافظ على توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط في الفترة من 2022 إلى 2023

قالت منظمة "أوبك" في تقرير لها، إنها حافظت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا، وإن إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء ستزداد.

وعدلت "أوبك" في الوقت نفسه، توقعاتها للربع الثالث بالزيادة وسط ارتفاع الاستهلاك في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكنها خفضت تقديراتها للربع الرابع بسبب تباطؤ خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انخفاض الحركة ونشاط التصنيع في الصين.

كما تم الإبقاء على توقعات نمو الطلب للعام المقبل عند 2.2 مليون برميل في اليوم، إلى 101.8 مليون برميل في اليوم. وتتوقع أوبك أن تزداد إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا في عام 2022 ، إلى 65.6 مليون برميل يوميا، لذلك، احتفظت المنشأة بالتقدير السابق.

ووفقا للمنظمة، فإن المحركات الرئيسية لنمو العرض ستكون الولايات المتحدة وكندا وروسيا والصين والبرازيل، بينما قد تخفض النرويج وتايلاندا إمدادات النفط.

وأبقت أوبك دون تغيير على توقعات نوفمبر لنمو إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك لعام 2023 بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، مما يعني بالأرقام المطلقة زيادة في المعروض إلى 67.1 مليون برميل في اليوم، ويمكن للولايات المتحدة الأمريكية والنرويج والبرازيل وكندا وكازاخستان وغيانا توفير زيادة في عمليات التسليم، في المقابل، قد تخفض روسيا والمكسيك إنتاج النفط في عام 2023.

وتؤكد أوبك أنه لا يزال هناك مستوى عالٍ من عدم اليقين بشأن الزيادة المحتملة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وعقوبات الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط الروسية، والوضع الجيوسياسي في أوروبا الشرقية.

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المصدر: تاس