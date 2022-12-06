"بلومبيرغ": روسيا بصدد تحديد سعر ثابت لنفطها

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن روسيا تبحث تحديد سعر ثابت لنفطها، في إطار ردها الجوابي على قرار الغرب تحديد سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرا بـ60 دولارا للبرميل.

ووفقا لـ"بلومبيرغ" فإن روسيا تسعى إلى تطبيق آلية تسعير شفافة تعتمد على نهج السوق.

ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ أمس الاثنين، حيث فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسقف سعر النفط الروسي المنقول بحريا بواقع 60 دولارا للبرميل.

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وأكدت روسيا أنها لن تبيع النفط بغير سعره، وأن دول "السقف" بخطوتها هذه ستحدث أزمة طاقة عالمية، وستؤجج أسعار النفط، مما سيضر بالدول الغربية ويفاقم آثار العقوبات عليها.

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وتعتبر روسيا مورّد النفط الرئيسي إلى أوروبا، حيث تغطي صادراتها 20% من احتياجات القارة من الخام.

المصدر: RT