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اصطفاف 19 ناقلة نفط في مياه تركيا بعد تحديد الغرب سقف سعر النفط الروسي

مال وأعمال

اصطفاف 19 ناقلة نفط في مياه تركيا بعد تحديد الغرب سقف سعر النفط الروسي
Legion-Media
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أفادت "فايننشال تايمز" باصطفاف 19 ناقلة نفط بطابور طويل قبالة السواحل التركية، حيث فرضت أنقرة تأمينا إضافيا على النفط الروسي بعد تحديد الغرب لشركاته سقف سعر النفط الروسي.

ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ أمس الاثنين، حيث أوقف الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الروسي المنقول بحرا، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النفط الروسي المنقول بحريا بقيمة 60 دولارا للبرميل.

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وتعتبر روسيا مورّد النفط الرئيسي إلى أوروبا، حيث تغطي صادراتها 20% من احتياجات القارة من الخام.

المصدر: RT

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