"أوبك+" تبقي على سياساتها الحالية للإنتاج دون تغيير

أبقت اللجنة الوزارية لمجموعة "أوبك+" على استراتيجية الإنتاج دون تغيير، وقال بيان إن لجنة المراقبة الوزارية لم توصي بإدخال تعديلات على اتفاق المجموعة النفطي.

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وجاء في البيان: "جدد أعضاء لجنة المراقبة الوزارية تأكيد التزامهم بإعلان التعاون (اتفاق أوبك+)، الذي يسري حتى نهاية عام 2023، بالشكل المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لمنظمة "أوبك" والأعضاء من خارجها في 5 أكتوبر 2022، ودعوا جميع البلدان المشاركة لتحقيق الامتثال الكامل (لشروط الاتفاق)".

ومن المقرر عقد الاجتماع التالي للجنة المراقبة الوزارية في 3 أبريل المقبل، والاجتماع التالي للتحالف بأكمله في يونيو 2023 ما لم تكن هناك حاجة إلى اجتماع استثنائي لإدخال تعديلات على الاتفاق النفطي.

بدوره، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن الوضع في سوق النفط العالمية في الوقت الراهن مستقر تماما كما أن مستوى الأسعار مقبولا.

كذلك أشار إلى وجود بعض الشكوك، لا سيما بشأن حالة الاقتصاد العالمي ونمو الطلب في الصين.

وفيما يتعلق بإنتاج الذهب الأسود في روسيا، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن الوضع مع إنتاج وتصدير النفط من روسيا مستقر في الوقت الحالي رغم الحظر الأوروبي وفرض سقف على سعر البرميل الروسي.

المصدر: نوفوستي