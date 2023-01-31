الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع الرئيس الجزائري التعاون في إطار منظمة "أوبك+"

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون أجريا محادثة هاتفية، أكدا خلالها الاستعداد للعمل بصيغة "أوبك+" وفي إطار منتدى مصدري الغاز.

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وجاء في بيان صدر عن الكرملين اليوم: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث تم التأكيد على الاستعداد لمزيد من العمل المشترك في أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك في صيغة "أوبك+" وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز".

كما اتفق الرئيسان على تكثيف الاتصالات على مختلف المستويات وإعداد وثائق ثنائية مهمة، وأكدا أن التعاون القائم على تقاليد الصداقة والاحترام المتبادل يتطور.

وقبل يوم بحث الرئيس بوتين هاتفيا التعاون في إطار منظمة "أوبك+" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذكر الكرملين أنه "تم بحث مسألة تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة، وكذلك التعاون في إطار "أوبك+" لضمان استقرار سوق النفط العالمية".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مجموعة "أوبك+"، التي تضم منتجين من منظمة "أوبك" وخارجها، الأسبوع الجاري بتاريخ 1 فبراير 2023، وسيعقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو من خلال الإنترنت.

ويتوقع خبراء أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على سياسة الإنتاج النفطي الراهنة دون تغيير.

المصدر: RT + نوفوستي