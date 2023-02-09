دبلوماسي روسي: محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع إيران شارفت على الانتهاء

صرح السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف، بأن المفاوضات بشأن إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران في مرحلتها النهائية، وقد تم الاتفاق على معظم القضايا.

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وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه خلال الزيارة التي قام بها وزير التجارة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي أندريه سلبنيف إلى طهران في 18 و 19 يناير الماضي، اتفق الاتحاد وإيران على معظم القضايا لاستكمال المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة.

وقال السفير إن "مسألة الوصول المتبادل إلى السوق لفئات معينة من المنتجات الزراعية، والتي تجري مناقشتها حاليا بين الطرفين، ما زالت دون حل"، مؤكدا أن المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة في مرحلتها النهائية.

ولفت المسؤول إلى أن الاتفاقية بعد انتهاء عملية التفاوض ستخضع لموافقة حكومات دول الاتحاد (روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان) قبل البدء في تطبيقها.

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر: نوفوستي