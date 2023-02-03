ميشوستين: روسيا تمتلك نظائرها الخاصة لمعظم البرمجيات الأجنبية

صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن روسيا لديها نظائرها الخاصة لمعظم البرمجيات الأجنبية، وأن العمل جار على تعديلها بما يتناسب مع احتياجات قطاع الأعمال والصناعات.

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وجاء تصريح ميشوستين في الجلسة العامة للمنتدى الدولي السنوي للرقمنة "ألماتي 2023" المنعقد تحت شعار "الشراكة الرقمية في الواقع الجديد".

وقال رئيس الحكومة الروسية: "بالنسبة لغالبية البرمجيات الأجنبية حوالي 85% منها لها نظائر روسية. لقد بدأنا في إعدادها وفقا للاحتياجات المحددة للشركات والصناعات (في روسيا). نحن ندعم إنشاء منتجات برمجية جديدة".

وأضاف أن وجود نظام رقمي لممرات النقل في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيسهل الحركة الحرة للبضائع، لذلك يجيب أن يكون تبادل المستندات (الجمركية) إلكترونيا (لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي).

وفيما يلي أبرز تصريحات ميشوستين:

- روسيا منفتحة للمتخصصين الأجانب في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يجب أن تسعى جاهدة من أجل تحقيق السيادة التكنولوجية.

- التوقعات السلبية حول استقرار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لم تتحقق.

- ميشوستين اقترح تطوير نظام لمجمعات تكنولوجيا المعلومات في فضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

- ميشوستين حث على زيادة التفاعل بين أنظمة الدفع في فضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر: نوفوستي