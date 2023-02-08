بريطانيا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 15 فردا وكيانا قانونيا من روسيا، وذلك في إطار العقوبات الغربية التي يتم فرضها على موسكو بذريعة عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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وتشمل قائمة العقوبات الجديدة ثمانية أفراد وسبعة كيانات قانونية، وذلك بحسب بيان نشر اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وعلى وجه الخصوص، طالت القيود الجديدة شركة تطوير وصناعة الطائرات بدون طيار الروسية Zala Aero. وتدعي السلطات البريطانية أن الشركة تصنع مسيرات يتم استخدامها على نطاق واسع من قبل القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

وستؤثر عقوبات بريطانيا ضد روسيا أيضا على الشركات التالية: "روستيخ كومبليكت" و"أوبورون لوغيستيكا" و"توباز" ومصنع "أونيفيرسال ماش"، وفقا للبيان.

والعقوبات الجديدة التي تم فرضها تستهدف المؤسسات التي تعتمد على القوات الروسية، على حد تعبير السلطات البريطانية.

وطالت العقوبات الجديدة رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "آر فارم" أليكسي ربيك، وسيرغي رودنوف المدرج بصفته مالك شركة "ريغنيوم ميديا" ونيكولاي إيغوروف المدرج بصفته مالك شركة "إينيرغي".

كذلك طالت العقوبات البريطانية الجديدة بوريس تيتوف المفوض الرئاسي لحقوق رجال الأعمال ونيكولاي إيغوروف نائب رئيس أكبر مصفاة نفط مملوكة للقطاع الخاص في روسيا وشخصيات أخرى.

يذكر أن المملكة المتحدة قد فرضت عقوبات على أكثر من 1300 فردا وكيانا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ويأتي إعلان العقوبات الجديدة في وقت يقوم فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بزيارة إلى المملكة المتحدة.

المصدر: نوفوستي