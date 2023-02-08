الحكومة البريطانية توسع العقوبات ضد روسيا خلال زيارة زيلينسكي

تضمن بيان نشره مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء أن الحكومة البريطانية تعتزم توسيع العقوبات المفروضة على روسيا خلال زيارة زيلينسكي للبلاد.

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ويفيد البيان بأن العقوبات ستستهدف الشركات التي تعتقد لندن أنها "تتربح" من خلال دعم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك الأفراد، الذين، وفقا للندن، يعتبرون جزءا من "حاشية" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويشار إلى أن بريطانيا قد أعلنت، على هامش زيارة زيلينسكي، عن بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين، وإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة بعيدة المدى. وكانت "فاينانشيال تايمز" قد أكدت في وقت سابق على زيارة الرئيس الأوكراني إلى بريطانيا اليوم، وإلقائه كلمة في البرلمان البريطاني.

المصدر: تاس