بعد الكونغرس.. زيلينسكي يزور بريطانيا ويلقي كلمة في البرلمان

يزور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بريطانيا الأربعاء للقاء رئيس الوزراء ريشي سوناك وإلقاء كلمة في البرلمان.

أفادت بذلك Financial Times، حيث تابع موقع الصحيفة أن المملكة أعلنت عن خطط لإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة من بينها أسلحة بعيدة المدى.

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ووفقا للصحيفة، سيلتقي زيلينسكي بسوناك، الذي صرح قبل الزيارة بأن "زيارة الرئيس زيلينسكي إلى المملكة المتحدة هي شهادة على شجاعة بلاده وتصميمها ونضالها، وهي شهادة على الصداقة التي لا تنفصم عراها بين البلدين".

كما أكدت الحكومة البريطانية على زيادة تدريب القوات الأوكرانية، ما يضمن أن الطيارين لديهم القدرة على الطيران بطائرات مقاتلة من التي يستخدمها حلف "الناتو"، فضلا على تقديم بريطانيا لأوكرانيا "قدرات طويلة المدى" بهدف ما أسمته "الحد من قدرة روسيا على استهداف البنية التحتية الحيوية والمدنيين"، إضافة إلى "برنامج تدريب فوري لمشاة البحرية".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد صرحت في وقت سابق، تعليقا على استعداد فرنسا لإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة بأن مثل هذه التصريحات "لا تؤدي سوى إلى زيادة الشهية التي لا سقف لها لدى نظام زيلينسكي".

المصدر: Financial Times