مصر تعلن اكتشاف كمية غاز غير مسبوقة

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، أن مصر اكتشفت كمية غاز غير مسبوقة في وقت قياسي.

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وأكد الوزير المصري أن "ما تحقق في حقل ظهر من معدلات غير مسبوقة للإنجاز عالميا منذ وضعه على الإنتاج في وقت قياسى بعد اكتشافه ورحلة نجاحه خلال السنوات الأخيرة يشجع على البناء على تلك النجاحات واستثمار كافة الفرص في منطقة امتياز الحقل".

وأوضح الوزير المصري "اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق أعلى معدلات الأداء في حقل ظٌهر بالبحر المتوسط الذى يشكل أهمية كبيرة لمصر على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي ويعد نموذجا يحتذى به في مشروعات الإنتاج".

ويعد حقل ظهر هو اكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط من قبل شركة "إيني" الإيطالية عام 2015 في منطقة تسمى شروق، وهي منطقة تبعد نحو 200 كيلومتر شمال بورسعيد.

المصدر: RT