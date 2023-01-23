ما هي أكبر 5 حقول غاز في مصر؟

اكتشفت مصر خلال السنوات الماضية عددا من حقول الغاز، ساهمت في زيادة احتياطيات البلاد ووضعها على قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي، باحتياطيات تقدر بـ42 تريليون قدم مكعب.

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ورصدت وسائل الإعلام المصرية أكبر 5 حقول غاز في مصر، والتي تم اكتشافها خلال السنوات الماضية.

1ـ حقل ظهر

تم الإعلان عنه عام 2015 ويقع فى منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط ، وتقدر احتياطات الحقل “داخل الخزان” بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، والمشغل الرئيسي لالحقل شركة "إيني" الإيطالية.

2ـ حقول شمال الإسكندرية

تقع فى البحر المتوسط، وتضم حقول “تورس وليبرا وفيوم وجيزة وريفين، باحتياطيات داخل الخزان تتجاوز 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي ، المشغل الرئيسى للمشروع شركة "بريتش بتروليم" البريطانية.

3ـ حقل نرجس

تم الإعلان عن اكتشافه الشهر الجاري، ويقع فى البحر المتوسط ، باحتياطيات مبدئية معلنة 3.5 تريليون قدم مكعب ، المشغل الرئيسى شركة "شيفرون" الأمريكية.

4ـ حقل نورس

يقع بمنطقة الدلتا ، وتم الإعلان عن اكتشافه فى 2015، ويبلغ إجمالى احتياطى الحقل نحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز ، المشغل الرئيسى شركة "أيوك" التابعة لشركة إيني الإيطالية.

5ـ حقل أتول

تم اكتشافه فى عام 2015 ، ويقع بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية، شرق دلتا النيل بالبحر المتوسط. وتبلغ احتياطيات حقل أتول 1.5 تريليون قدم مكعب، المشغل الرئيسي شركة "بريتش بتروليم" البريطانية.

المصدر: المال