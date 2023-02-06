اليورو يسرع من تراجعه أمام الروبل في بورصة موسكو
تراجعت العملة الأوروبية اليورو بشكل ملحوظ أمام الروبل، في تعاملات اليوم الاثنين، وجاء ذلك بعد ارتفاع الدولار أمام اليورو.
وبحلول الساعة 13:17 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بواقع 94 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 75.96 روبل. فيما انخفض سعر صرف الدولار بواقع كوبيكتين إلى 70.57 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.
وفي سوق العملات العالمية، تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.21% إلى 1.0772 دولار، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وجاء ذلك مع ارتفاع الدولار أمام اليورو بعد بيانات سوق العمل الأمريكية، وهبطت البطالة بشكل غير متوقع في يناير الماضي إلى 3.4%، بينما توقع المحللون ارتفاعها إلى 3.6%.
المصدر: نوفوستي + بلومبرغ