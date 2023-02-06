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اليورو يسرع من تراجعه أمام الروبل في بورصة موسكو

مال وأعمال

اليورو يسرع من تراجعه أمام الروبل في بورصة موسكو
Sputnik
صورة تعبيرية
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تراجعت العملة الأوروبية اليورو بشكل ملحوظ أمام الروبل، في تعاملات اليوم الاثنين، وجاء ذلك بعد ارتفاع الدولار أمام اليورو.

وبحلول الساعة 13:17 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بواقع 94 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 75.96 روبل. فيما انخفض سعر صرف الدولار بواقع كوبيكتين إلى 70.57 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.

وفي سوق العملات العالمية، تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.21% إلى 1.0772 دولار، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وجاء ذلك مع ارتفاع الدولار أمام اليورو بعد بيانات سوق العمل الأمريكية، وهبطت البطالة بشكل غير متوقع في يناير الماضي إلى 3.4%، بينما توقع المحللون ارتفاعها إلى 3.6%.

المصدر: نوفوستي + بلومبرغ

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