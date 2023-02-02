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الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تودع ورقة نقدية أسترالية

مال وأعمال

الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تودع ورقة نقدية أسترالية
Globallookpress
صورة من الأرشيف - الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
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أعلن المصرف المركزي الأسترالي اليوم الخميس، أن صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ستختفي من الأوراق النقدية في أستراليا من فئة الخمسة دولارات.

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ووفقا للبنك المركزي الأسترالي ستحمل الأوراق النقدية رسوما تكرم ثقافة وتاريخ السكان الأصليين.

وقال المركزي: "سيتشاور البنك مع مجتمعات الأستراليين الأوائل ويطور تصميما جديدا للعملة الورقية من فئة 5 دولارات أسترالية. وأثناء تطوير وطباعة الأوراق النقدية الجديدة، والتي قد تستغرق عدة سنوات، سيتم إصدار أوراق نقدية من فئة 5 دولارات بالتصميم الحالي".

كما شدد البنك المركزي على أن قرار تحديث تصميم الورقة النقدية من فئة الخمسة دولارات تم اتخاذه بعد مشاورات مع الحكومة الأسترالية وتمت الموافقة عليه بالفعل.

وأستراليا عضو في الكومونولث ويرأس دولتها رسميا الملك تشارلز الثالث يمثله حاكم عام. وقد أعلنت عند وفاة إليزابيث الثانية يوم حداد وطني في الثامن من سبتمبر 2022.

المصدر: تاس

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