الكشف عن سبب وفاة الملكة اليزابيث الثانية

كشفت شهادة وفاة الملكة البريطانية الراحلة، أن إليزابيث الثانية توفيت بسبب "الشيخوخة".

والوثيقة التي نشرتها السجلات الوطنية في اسكتلندا، والموقعة من ابنة الملكة إليزابيث، الأميرة آن تقول إن الملكة الراحلة توفيت في الساعة 3.10 مساء في 8 سبتمبر في قلعة بالمورال. أما عن سبب الوفاة فهو "الشيخوخة".

وقالت الأميرة آن، التي رافقت نعش الملكة أثناء نقله من بالمورال إلى لندن عبر إدنبرة: "كنت محظوظة لمشاركة آخر 24 ساعة من حياة والدتي العزيزة".

المصدر: "الإندبندنت"