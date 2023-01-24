السعودية.. إجراء حكومي سيساهم في انخفاض أسعار العقارات

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل إن "ارتفاع أسعار العقار بالوقت الراهن مبالغ فيه قليلا لذا نحتاج إلى ضخ أراض كبيرة في مدن التمركز الرياض وجدة والدمام".

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وأكد الوزير خلال كلمة في منتدى مستقبل العقار بالرياض، أن "القيادة دعمتنا (الوزراة) بعدد كبير من الأراضي، والتي سنطلقها قريبا، للتأكد من تسليمها للمواطنين وحصولهم على مساكن بجودة حياة طموحة، ضمن ضواح سكنية متكاملة، يجد فيها الساكن كل ما يحتاج له، وستكون داخل المدن".

وأضاف "أننا بحاجة لتجارب ناجحة في دول أخرى، تساعدنا في هذا الإطار، حيث نحتاج إلى مطورين يتفهمون الضواحي السكنية الكبيرة، وسنعلن عن أسماء مطورين إقليميين وعالميين سيتواجدون في المملكة، ليس لمنافسة المطورين المحليين، لكن احتياج السوق السعودي من المطورين كبير جدا، ونحتاج إلى لاعبين متنوعين يقدمون خدمات مختلفة".

وأشار الوزير السعودي إلى أنه جرى توقيع اتفاقيات مع 3 شركات صينية خلال زيارة رئيس الصين الأخيرة.

وقال إنه مع حجم المشاريع الكبيرة التي انطلقت مع رؤية السعودية، فإن حجم المقاولين قد لا يغطي الطلب الموجود في السوق، ونحن نحتاج إلى طرح وحدات كبيرة.

المصدر: أرقام