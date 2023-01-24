السعودية.. ما سبب خلو مدينة "نيوم" من السيارات؟

كشف المدير التنفيذي للتخطيط العمراني في شركة "نيوم" طارق القدومي سبب خلو "نيوم" التي يتم إنشاؤها، من السيارات.

وخلال "منتدى مستقبل العقار"، أوضح طارق القدومي قائلا إن "في نيوم الاحتياجات ستكون قريبة من بعضها وخلال 5 دقائق يستطيع الشخص الوصول إلى ما يحتاج إليه، ويستطيع أن يصل إلى 80 ألف شخص خلال 5 دقائق".

وبين القدومي أنه في المدينة، "لدينا مساحة مثل لندن ولكن مركبة فوق بعض، هي مثل قرى مركبة فوق بعضها، وحتى يصل الشخص من جزء إلى جزء ثاني عليه أن يركب القطار".

فيديو | المدير التنفيذي للتخطيط العمراني في شركة نيوم طارق القدومي: لا سيارات في نيوم بسبب تقارب الاحتياجات من بعضها وخلال 5 دقائق يستطيع الشخص الوصول إلى ما يحتاج إليه#منتدى_مستقبل_العقار#الإخباريةpic.twitter.com/QDRiMWUD2B — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2023

المصدر: "الإخبارية"