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السعودية.. ما سبب خلو مدينة "نيوم" من السيارات؟

مال وأعمال

السعودية.. ما سبب خلو مدينة
Sputnik
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كشف المدير التنفيذي للتخطيط العمراني في شركة "نيوم" طارق القدومي سبب خلو "نيوم" التي يتم إنشاؤها، من السيارات.

وخلال "منتدى مستقبل العقار"، أوضح طارق القدومي قائلا إن "في نيوم الاحتياجات ستكون قريبة من بعضها وخلال 5 دقائق يستطيع الشخص الوصول إلى ما يحتاج إليه، ويستطيع أن يصل إلى 80 ألف شخص خلال 5 دقائق".

وبين القدومي أنه في المدينة، "لدينا مساحة مثل لندن ولكن مركبة فوق بعض، هي مثل قرى مركبة فوق بعضها، وحتى يصل الشخص من جزء إلى جزء ثاني عليه أن يركب القطار".

المصدر: "الإخبارية"

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