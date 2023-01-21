"لم ير العالم مثلها ".. تصريحات الجبير عن "نيوم" و"ذا لاين" بدافوس تثير تفاعلا

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصريحت وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ومبعوث المملكة لشؤون المناخ، عادل الجبير، عن مشروع "نيوم" ومدينة "ذا لاين".

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وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للجبير في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بسويسرا، وهو يقول: "لا أود إحباط المشككين لكن "نيوم" حقيقة و"ذا لاين" حقيقة..إنها مشاريع تحولية لم ير مثلها العالم، ستغير بشكل جذري وثوري الطريقة التي يرى فيها الناس المدن والتخطيط العمراني، إنه تفكير خارج الصندوق لم يسبق تجربته من قبل وهي قيد الإنشاء بينما نتحدث".

📌| وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير من على منصة #دافوس2023 يتحدث:



" لا أود أن أحبط المشككين.. فـ #نيوم و #ذا_لاين يتم بناؤها فيما نحن نتحدث الآن 🇸🇦 "



pic.twitter.com/4zyOMxpxh4 — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) January 20, 2023

وفي رده على سؤال عما إذا كان المشروع قابلا للتطبيق من الناحية الاقتصادية، أجاب الجبير قائلا: "بالطبع هو كذلك وإلا لما كنا أخذناه، نحن لا نعرف بأننا ساذجون نحن معروفون بكوننا عقلاء ونفكر للأمد البعيد، وهذا مشروع طويل الأمد وهو مشروع طموح للغاية وتحولي ليس فقط للمملكة العربية السعودية بل للحياة الحضرية بشكل عام".

معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ #عادل_الجبير في #دافوس2023 يتحدث:

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لا أحب أن أحبط المشككين .. #نيوم و #ذا_لاين يتم بناؤها فيما نحن نتحدث الآن .. وهكذا ستغير العالم.

.#المملكة_في_دافوسpic.twitter.com/zQMsDBy3Ql — الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) January 21, 2023

وأضاف: "هذه محاولة لإنشاء مدينة صديقة للبيئة ومستدامة وتتمتع بمستوى عال من جودة المعيشة حيث لن يكون هناك ازدحام مروري ويمكنك الذهاب لمناطق مختلفة بكفاءة وبدون استخدام السيارات، ليس هناك سيارات، سيكون هناك سبل أخرى للمواصلات كما قلت صديقة للبيئة وتعتمد على الطاقة المتجددة".

فيديو ..



وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير: لا أحب أن أحبط المشككين.. #نيوم يتم بناؤها فيما نحن نتحدث الآن.. وهكذا ستغير العالم



. pic.twitter.com/3kPaAT0yHw — تركي الدعجاني 🇸🇦 (@zzyzoom) January 20, 2023

المصدر: RT