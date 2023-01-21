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"لم ير العالم مثلها ".. تصريحات الجبير عن "نيوم" و"ذا لاين" بدافوس تثير تفاعلا

أخبار العالم العربي

AP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصريحت وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ومبعوث المملكة لشؤون المناخ، عادل الجبير، عن مشروع "نيوم" ومدينة "ذا لاين".

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وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للجبير في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بسويسرا، وهو يقول: "لا أود إحباط المشككين لكن "نيوم" حقيقة و"ذا لاين" حقيقة..إنها مشاريع تحولية لم ير مثلها العالم، ستغير بشكل جذري وثوري الطريقة التي يرى فيها الناس المدن والتخطيط العمراني، إنه تفكير خارج الصندوق لم يسبق تجربته من قبل وهي قيد الإنشاء بينما نتحدث".

وفي رده على سؤال عما إذا كان المشروع قابلا للتطبيق من الناحية الاقتصادية، أجاب الجبير قائلا: "بالطبع هو كذلك وإلا لما كنا أخذناه، نحن لا نعرف بأننا ساذجون نحن معروفون بكوننا عقلاء ونفكر للأمد البعيد، وهذا مشروع طويل الأمد وهو مشروع طموح للغاية وتحولي ليس فقط للمملكة العربية السعودية بل للحياة الحضرية بشكل عام".

وأضاف: "هذه محاولة لإنشاء مدينة صديقة للبيئة ومستدامة وتتمتع بمستوى عال من جودة المعيشة حيث لن يكون هناك ازدحام مروري ويمكنك الذهاب لمناطق مختلفة بكفاءة وبدون استخدام السيارات، ليس هناك سيارات، سيكون هناك سبل أخرى للمواصلات كما قلت صديقة للبيئة وتعتمد على الطاقة المتجددة".

المصدر:  RT

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