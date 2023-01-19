أعلنت شركة "أرامكو" للتجارة إطلاق شركة "أرامكو للتجارة الأمريكية" كشركة تابعة لها، إضافة إلى استحواذ أرامكو على 100% من حصص شركة "متويفا للتجارة".

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وفي بيان لها، أعلنت "أرامكو السعودية"، أن "أرامكو للتجارة الأمريكية" ستعمل كمكتب إقليمي لـ"أرامكو للتجارة"، وذلك للتوسع في أعمالها التجارية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، للاستفادة من الفرص الجديدة وزيادة قاعدة العملاء الحالية.

وأوضحت أنه بحسب اتفاقية الشراء، "أرامكو للتجارة الأمريكية" ستكون المورد والمشتري الوحيد لـ"موتيفا إنتربرايزز"، التي تعد أكبر مصفاة في أمريكا الشمالية بطاقة تكريرية 630 ألف برميل يوميا، وتنتج أنواعا من الوقود الاستهلاكي والتجاري والزيوت الأساسية.

وأشارت الشركة إلى أنه بإطلاق "أرامكو للتجارة الأمريكية"، ستتمكن "أرامكو للتجارة" من تقريب أعمالها للعملاء، وتزويدهم بوصول كبير إلى نظام الهيدروكربون القوي في العالم، الذي سيعزز بشكل كبير سلسلة القيمة على مستوى العالم.



وفي سياق متصل، أكد رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر في تصريحات لوكالة "بلومبيرغ"، أن الشركة واثقة بارتفاع الطلب على النفط خلال العام الحالي، بالتزامن مع إعادة فتح الصين اقتصادها وتعافي سوق الطيران.



ولفت إلى أن الشركة بدأت بالفعل برؤية بوادر جيدة قادمة من الصين، وتأمل أن ترى المزيد من الانتعاش في الاقتصاد هناك خلال الشهرين القادمين.



وأفاد بأن الطلب على وقود الطائرات ارتفع بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، حيث أصبح عند مليون برميل فقط دون مستوى ما قبل جائحة كورونا، مقابل مليوني برميل قبل عام.

وذكر أن هذه الأرقام تتحسن باستمرار، مؤكدا أن هناك حاجة لزيادة الاستثمار في إنتاج النفط، وأن الطاقة الخاملة تبلغ مليوني برميل يوميا، أعلى بقليل من إجمالي الطلب البالغ 100 مليون برميل، ومن الأرجح أن تهبط مع إنهاء الصين الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.

المصدر: "عكاظ"