الصندوق السعودي للتنمية يوسع عملياته في دول الكاريبي

وسع الصندوق السعودي للتنمية عملياته في دول الكاريبي من خلال اتفاقية تمويل لمشروع توسعة جامعة في دولة "أنتيغوا وباربودا".

ووقع سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، وجاستون براون، رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا، اتفاقية تمويل بقيمة 80 مليون دولار أمريكي لمشروع توسعة جامعة "ويست إنديز في فايف آيلاندز".

وبهذه الاتفاقية، غدت أنتيغوا وباربودا الدولة الخامسة والثمانين التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية لتنفيذ مشروع تنمية رئيسي، ما يمثل نقطة تحول مهمة.

وستعزز الاتفاقية الابتكار العلمي وإضافة مرافق تعليمية جديدة إلى الجامعة، للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة الكاريبي.

وفي سياق تعليقه على المشروع، قال سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية: "يأتي هذا المشروع في سياق سعي الصندوق السعودي للتنمية إلى توسيع نطاق عملياته في منطقة الكاريبي تماشياً مع جهود حكومة المملكة الرامية لإقامة علاقات دولية قائمة على التعاون لتحقيق التنمية. وسيساعد المشروع الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة في مجموعة متنوعة من المجالات الاجتماعية والاقتصادية".

المصدر: أ ف ب