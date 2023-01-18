3 علامات تجارية لشركات روسية ضمن الأغلى في العالم

صنفت 3 علامات تجارية لشركات روسية ضمن أغلى 500 علامة في العالم، وتصدرت العلامة التجارية لمصرف "سبيربنك" قائمة العلامات الروسية من حيث القيمة.

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وبحسب تصنيف Brand Finance Global 500 فقد احتلت العلامة التجارية لـ"سبيربنك" المرتبة الـ163 عالميا، فيما جاءت علامة عملاق الغاز الروسي "غازبروم" في المرتبة 420.

أما شركة الطاقة الروسية "لوك أويل" فقد جاءت في المرتبة 457 في التصنيف الذي ضم نحو 500 شركة عالمية.

وفيما يتعلق بالتصنيف العالمي، فقد حازت شركة "أمازون"، أحد أكبر بائعي التجزئة عبر الإنترنت في العالم، على صفة أغلى علامة تجارية بالعالم.

وأفاد التصنيف أن "أمازون" استعادت موقعها كأغلى ماركة تجارية في العالم، رغم انخفاض قيمة العلامة التجارية بنسبة 15%. من 350.3 مليار دولار إلى 299.3 مليار دولار.

المصدر: RT