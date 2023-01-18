تصنيف دولي يظهر أقوى 5 علامات تجارية عربية

تصدرت العلامة التجارية لشركة الطاقة السعودية "أرامكو" تصنيف العلامات التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط بحسب تصنيف Brand Finance Global 500.

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وبحسب التصنيف، الذي نشر للعام 2023، ارتفعت قيمة العلامة التجارية لشركة "أرامكو" بنسبة 4% ووصلت إلى 45.2 مليار دولار.

وأشار التصنيف إلى أن العلامة التجارية لشركة "أرامكو" قامت بتوسيع عملياتها بشكل كبير في العام الماضي وأعلنت عن التزامها بالاستدامة من خلال شراكات مع علامات تجارية أخرى، وبالتحديد، أقامت "أرامكو" مؤخرا شراكة استراتيجية مع العلامة التجارية الصينية للبتروكيماويات Sinopec لتعزيز استخدام الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة في الصين.

في المرتبة الثانية في تصنيف منطقة الشرق الأوسط، جاءت العلامة التجارية لشركة "بترول أبوظبي" الوطنية "أدنوك"، وبلغت قيمة علامتها التجارية 14.2 مليار دولار.

وأفاد التقرير بأن قيمة العلامة التجارية لشركة "أدنوك" نمت بنسبة 11% خلال العام الماضي، ولفت إلى أن العلامة التجارية وسعت مناطق عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ ومؤخرا استحوذت على حصة 25% في Borealis، وهي علامة تجارية أوروبية للبتروكيماويات وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية للتوسع في قطاع البتروكيماويات سريع النمو.

وفيما يلي قائمة بأغلى 5 علامات تجارية في العالم العربي بحسب تصنيف Brand Finance Global 500:

المصدر: RT