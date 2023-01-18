تصنيف جديد لأغلى العلامات التجارية في العالم

جاء في تقرير Brand Finance، أن "أمازون"، أحد أكبر بائعي التجزئة عبر الإنترنت في العالم، حازت صفة أغلى علامة تجارية بالعالم في تصنيف Brand Finance Global 500.

ووفقا للتقرير، حدث ذلك رغم أن "أمازون"، خسرت 51 مليار دولار من حيث القيمة مقارنة بترتيبها في العام الماضي، ومع ذلك خسرت شركة، Apple التي تزعمت التصنيف في العام الماضي، أكثر من هذا المبلغ.

وقال التقرير: "استعادت أمازون موقعها كأغلى ماركة تجارية في العالم، رغم انخفاض قيمة العلامة التجارية بنسبة 15٪ من 350.3 مليار دولار إلى 299.3 مليار دولار. وتراجعت شركة آبل إلى المرتبة الثانية، حيث انخفضت قيمة علامتها التجارية بنسبة 16٪ عن العام الماضي من 355.1 مليار دولار إلى 297.5 مليار دولار".

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بخلاف ذلك، لم يتغير ترتيب باقي المراكز الخمسة الأولى مقارنة بالعام الماضي - واحتلت Google المركز الثالث (281.4 مليار دولار)، والرابع - مايكروسوفت (191.6 مليار دولار)، والخامس - وول مارت (113.8 مليار دولار).

يشار إلى أن عدد شركات التكنولوجيا في الترتيب انخفض إلى 48 من 50 بعد خروج Twitter و Snapchat من القائمة.

تم تصنيف Tesla (المركز التاسع في الترتيب، 66.2 مليار دولار) و BYD (المرتبة 199) من بين أسرع العلامات التجارية نموا.

المصدر: نوفوستي