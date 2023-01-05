أمازون تعتزم إلغاء 18 ألف وظيفة

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "أمازون" أنها ستلغي ما يزيد عن 18000 وظيفة، بسبب حالة "عدم اليقين الاقتصادي" الراهنة وعمليات التوظيف التي أجرتها بسرعة في السنوات الأخيرة.

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وفي رسالة نشرت على موقع المجموعة، قال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لأمازون أمس الأربعا، إن الشركة التي سبق وأن أعلنت في نوفمبر عن صرف 10 آلاف موظف، قررت زيادة هذا العدد بحيث يصبح العدد الإجمالي للوظائف الملغاة "أكثر بقليل من 18 ألف وظيفة".

وأضاف: "كانت مراجعة مخططنا السنوي أكثر صعوبة هذا العام بالنظر إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي وواقع أننا وظفنا بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية".

وفي الواقع فإن عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وظف أعدادا كبيرة من المستخدمين إثر تفشي جائحة كوفيد وتضاعف الإقبال على الشراء عبر الإنترنت. وبين مطلع 2020 ومطلع 2022 زاد عدد موظفي أمازون حول العالم بنسبة الضعف.

وفي نهاية سبتمبر، كان لدى المجموعة 1.54 مليون موظف في جميع أنحاء العالم، ناهيك عن الموظفين الموسميين الذين تستعين بهم الشركة خلال الفترات التي يزداد فيها الطلب على خدماتها، ولا سيما خلال موسم العطلات.

المصدر: أ ف ب