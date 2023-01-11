من المتسبب في أزمة الأرز في مصر؟

أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، علاء عز، أنه لا توجد أزمة في الأرز، بل هناك فائض عن حاجة السوق، إضافة إلى أن الدولة استوردت كمية من الخارج.

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وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأرز يزرعه الفلاح، ويسلمه للمضرب الذي يورد لمصنع التعبئة ومنه إلى السوق.

وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن بعض شركات التعبئة تخلت عن العمل في الأرز بعدما أصبح سلعة تموينية، خوفا من أن يخضعوا لقانون التموين.

وأكد أنه لا توجد أزمة أرز في الشارع، ولكن المزارع يحتفظ بالمنتج حتى يرتفع السعر، وبعد صدور قرار بإلزام الفلاح بتسليم جزء من الإنتاج في الأماكن المصرح فيها بالزراعة، ساعد هذا في توفير الأرز في الأسواق.

واستطرد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الأرز الفاخر الذي يحتوي على أقل من 3 % كسر بـ 18 جنيها، والسايب بـ 12 جنيهًا، والـ 5 % كسر بـ 16 جنيهًا.

وأشار الدكتور علاء عز، إلى الأسعار العالمية في سلة السلع الغذائية العالمية وقال إنها آخذة في الانخفاض منذ 7 أشهر.

ويعاني المواطنون في مصر من أزمة كبيرة في الأرز، حيث اختفى بشكل مفاجئ من الأسواق، إضافة إلى ارتفاع سعره في بعض الأماكن التي توفره.

المصدر: المصري اليوم