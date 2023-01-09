أين اختفت المواد الغذائية في مصر؟

تداول عدد من نشطاء الفيس بوك في مصر اختفاء زيوت الطعام في كثير من المتاجر والمحلات التجارية ، فيما نفى الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ذلك.

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وقال عز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد، إن سلعة الزيت متوفرة بالمعرض، ولا يوجد أي نقص بها، لافتًا إلى أنه قد يكون في لحظة ما حدثت عملية سحب على عبوات الزيت؛ لتظهر الأرفف خالية من السلعة في وقت معين.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع محافظ القليوبية، على توفير مساحة أخرى في معرض المؤسسة؛ من أجل ضخ المزيد من الزيت بها؛ وعند انتهائها من الأرفف سيتم ضخ النواقص بشكل سريع، مؤكدًا أن سلع معارض أهلا رمضان سيدون عليها "معارض أهلاً رمضان وغير مخصصة للبيع، ومن سيوجد عنده هذه السلع من التجار سيتم غلق محله".

وأكد أن هناك بعض السلع تم تخصيصها بسعر التكلفة؛ ليتم طرحها في المعارض للمواطنين مثل سلعة الزيت، مستطردًا: "أصبح هناك إشراف على المعارض، ولن يتم الحصول على كميات سلع تجارية؛ مينفعش حد يأخد 6 كراتين؛ والمواطن يحصل على الكمية التي يحتاجها".

ولفت إلى أنه سيتم توعية أصحاب المحال التجارية؛ بضرورة وضع سعر السلع على المنتجات قبل أن يتم تحرير محاضر للمخالفين، مؤكدًا أنه من حق المستهلك المقارنة بين أسعار السلع والحصول على السلعة بالسعر المُناسب له؛ لأن المستهلك هو الحلقة الأقوى في المنظومة.

ووجه الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الشكر لاتحاد المنتجين لمساهمتهم في طرح بعض السلع للمواطنين بالخسارة، مشيرًا إلى أن سعر كرتونة البيض وصل إلى 72 جنيهًا في منافذ أهلاً رمضان، واللحوم الطازجة بـ 130 جنيهًا و140 جنيهًا.

وأوضح أن سعر كيلو الأرز يبدأ من 14 حتى 18 جنيهًا، والسكر من 14 حتى 16 جنيهًا، والزيت يبدأ من 38 جنيهًا (حسب العبوة)، والدواجن المجمدة 65 جنيهًا، واللحوم السوداني المبردة 115 جنيهًا.

وفي وقت يشهد فيه المصريون ارتفاعا جنونيا في كثير من أسعار المواد الغذائية، أعلنت الحكومة المصرية أن أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تشهد استقرارا ملحوظا، خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين، حسب وسائل إعلام مصرية.

وقال موقع إخباري تابع للحكومة المصرية، إن منافذ وزارة الزراعة، تتميز بتخفيضاتها التي تبلغ نحو 30%، على كافة السلع على مدار العام.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، منذ أيام، زيادة أعداد المنافذ التابعة لها في القاهرة والمحافظات، وتزويد المنافذ بكميات أكبر من المنتجات.

ويتراوح سعر كيلو المكرونة من 5 لـ 7 جنيهات.، فيما تراوح سعر الزيت من 28 لـ 32 جنيهًا على حسب حجم العبوة، ووصل سعر الدقيق إلى 15 جنيهًا.

بينما وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في منافذ وزارة الزراعة إلى 35 جنيها، وطبق الكبد والقوانص بـ 20 جنيها، أما البانيه فوصل سعره إلى 80 جنيها.

وسجّل كيلو الأجنحة في منافذ الزراعة 35 جنيهًا، ويصل سعر كيلو الأرانب إلى 79 جنيهًا.

وتعد الأسعار التي طرحتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لأسعار الأرز والزيت، ضمن الأسعار الأرخص في السوق، حسب دار الهلال.

المصدر : صدى البلد