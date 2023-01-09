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العملة الروسية تعزز مواقعها.. الدولار دون 70 روبلا لأول مرة منذ بداية 2023

مال وأعمال

العملة الروسية تعزز مواقعها.. الدولار دون 70 روبلا لأول مرة منذ بداية 2023
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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واصلت العملة الروسية ارتفاعها اليوم الاثنين أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول الدولار دون 70 روبلا واليورو دون مستوى 75 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ بداية 2023.

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ارتفاع قوي للروبل أمام الدولار
ارتفاع قوي للروبل أمام الدولار

وبحلول الساعة 12:42 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 2.35 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 69.77 روبل. فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.22 روبل إلى 74.95 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق الأسهم الروسية، ارتفع مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.54% إلى 2168.01 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 3.72% إلى 977.24 نقطة.

المصدر: RT + برايم

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