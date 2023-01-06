ارتفاع مفاجئ للذهب في مصر

قفزت أسعار الذهب في مصر بقيمة 30 جنيها، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 1760 جنيها.

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وقال أمير رزق الخبير في مجال الذهب، إن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل زيادة وصلت إلى 34 جنيهًا حيث وصل سعر الجرام إلى 2029 جنيهًا، بينما سجل سعر الذهب عيار 18 زيادة وصلت إلى 30 جنيهًا حيث وصل سعر الجرام إلى 1512 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 14200 جنيه بزيادة وصلت إلى 360 جنيهًا.

وعالميًّا، قفز الذهب قفزة كبيرة محققا مكاسب وصلت إلى 36 دولارًا مسجلًا سعر 1867 دولارا.

وأرجع أمير رزق الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، إلى تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر اليوم وأظهر تحسنًا في معدلات التوظيف، وهو ما يشير إلى قيام الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة، وهو ما سيشجع المستثمرين للاستثمار في الذهب والهرولة نحو شرائه وزيادة الطلب عليه والابتعاد عن الاستثمار في الدولار.

ورفع الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا سعر الفائدة 50 نقطة أساس، وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على جاذبية الذهب؛ نظرًا لأنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة، فإن عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص قد ارتفع في ديسمبر إلى 223 ألف وظيفة، فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بمقدار 200 ألف وظيفة فقط، بينما كان الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 263 وظيفة جديدة في نوفمبر 2022.

المصدر: القاهرة 24