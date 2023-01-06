مصر تسعى لزيادة زراعة القمح في الشتاء

قال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة المصرية الدكتور أحمد رزق، إن فصل الشتاء يشهد زراعة مجموعة من المحاصيل التي تتأقلم مع انخفاض درجات الحرارة.

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وأوضح أن البلاد تولي اهتماما خاصا للقمح إذ أن الدولة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توليه اهتماما كبيرا خصوصا وأنه من المحاصيل الشتوية.

وواصل: في العام الماضي زرعنا 3.6 ملايين فدان، وفي هذا العام نطمح إلى زراعة 4 ملايين قمح بمجهودات المزارع المصري.

وأكد أن الزراعة ليست كافية بمفردها، لأنه لابد من الحفاظ على إنتاجنا من الآفات الحشرية والمرضية والحشائش، التي لو أهملت مكافحتها قد تؤدي إلى ضرر في المحصول وخسائر تتعدى 30%، لذلك وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التواجد الدائم مع المزارعين؛ للوقوف على حجم الضرر الناتج من الآفات الزراعية.

المصدر: القاهرة 24