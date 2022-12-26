 
مباشر
عاجل
بوتين: التبادل التجاري بين بلدان رابطة الدول المستقلة سيبلغ 100 مليار دولار

انطلاق مبيعات سيارة كهربائية روسية

مال وأعمال

انطلاق مبيعات سيارة كهربائية روسية
Sputnik
شعار شركة  "موسكوفيتش 3"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ufyt

انطلقت اليوم في روسيا مبيعات السيارة الكهربائية الروسية "موسكوفيتش 3"، والتي تم تجميعها في المصنع الذي كانت تملكه "رينو" في موسكو، بعدما قررت الأخيرة الانسحاب من السوق الروسية.

ويبدأ سعر السيارة الكهربائية الروسية من مستوى 1.97 مليون روبل (حوالي 29 ألف دولار)، ويعتمد سعر سيارة "موسكوفيتش 3" على مواصفات وميزات السيارة.

انطلاق مبيعات سيارة كهربائية روسية
Sputnik
انطلاق مبيعات سيارة كهربائية روسية
Sputnik
انطلاق مبيعات سيارة كهربائية روسية
Sputnik
انطلاق مبيعات سيارة كهربائية روسية
Sputnik

وفي 23 نوفمبر الماضي، انطلق في العاصمة موسكو إنتاج السيارة الشهيرة من الحقبة السوفيتية "موسكوفيتش" في مصنع "رينو" السابق بالعاصمة الروسية.

حينها صرح نائب رئيس الوزراء الروس، دينيس مانتوروف، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتجارة ، بأنه من المخطط أن يتم إنتاج 600 سيارة من مصنع "موسكوفيتش" في العام 2022، منها 200 سيارة كهربائية.

إقرأ المزيد
موسكو تبعث سيارة شهيرة من العهد السوفيتي
موسكو تبعث سيارة شهيرة من العهد السوفيتي

وفي مايو الماضي، سلمت شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو" المصنع إلى سلطات موسكو، بعد قرارها الخروج من روسيا في ظل العقوبات الغربية التي فرضت بعد إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا