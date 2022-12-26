انطلاق مبيعات سيارة كهربائية روسية

انطلقت اليوم في روسيا مبيعات السيارة الكهربائية الروسية "موسكوفيتش 3"، والتي تم تجميعها في المصنع الذي كانت تملكه "رينو" في موسكو، بعدما قررت الأخيرة الانسحاب من السوق الروسية.

ويبدأ سعر السيارة الكهربائية الروسية من مستوى 1.97 مليون روبل (حوالي 29 ألف دولار)، ويعتمد سعر سيارة "موسكوفيتش 3" على مواصفات وميزات السيارة.

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Sputnik

Sputnik

وفي 23 نوفمبر الماضي، انطلق في العاصمة موسكو إنتاج السيارة الشهيرة من الحقبة السوفيتية "موسكوفيتش" في مصنع "رينو" السابق بالعاصمة الروسية.

حينها صرح نائب رئيس الوزراء الروس، دينيس مانتوروف، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتجارة ، بأنه من المخطط أن يتم إنتاج 600 سيارة من مصنع "موسكوفيتش" في العام 2022، منها 200 سيارة كهربائية.

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وفي مايو الماضي، سلمت شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو" المصنع إلى سلطات موسكو، بعد قرارها الخروج من روسيا في ظل العقوبات الغربية التي فرضت بعد إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي