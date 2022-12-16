شركة إسرائيلية تعلن توقيع اتفاق مع المغرب للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه

أعلنت شركة "نيوميد إنرجي" الإسرائيلية، توقيع اتفاقية مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، وشركة "أداركو إنرجي" للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في صحراء المغرب.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة الإسرائيلية "نيوميد إينيرجي"، يوسي أبو "لقد حددنا إمكانات هائلة في المغرب".

وبحسب المصادر الإسرائيلية، تغطي منطقة التنقيب "بوجدور أتلانتيك"، مساحة تبلغ حوالي 33812 كيلومترا مربعا. ويسمح هذا الاتفاق للأطراف بتنفيذ عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المنطقة المذكورة لمدة ثماني سنوات.

وكانت شركة Ratio Petroleum الإسرائيلية المتخصصة في التنقيب عن النفط، قد أعلنت في أكتوبر 2021، عن توقيع اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم (ONHYM)، والتي بموجبها ستحصل على ترخيص حصري للدراسة والتنقيب عن النفط الغاز في كتلة "أتلانتيك الداخلة".

وفي السياق أعلن المكتب المركزي الإسرائيلي للاحصاء، الأسبوع المنصرم، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل إلى 44,2 مليون دولار أمريكي، بنسبة 25 في المئة بغضون الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم

وأفادت البيانات بأن حجم التجارة بين المغرب وإسرائيل بلغ 12.3 مليون دولار في أكتوبر من العام الجاري، بزيادة قدرها 925 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، بحسب النشرة الأخيرة لـ"معهد اتفاقات إبراهيم للسلام".

المصدر: i24news