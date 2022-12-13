السودان والإمارات يوقعان اتفاقية بمليارات الدولارات لإنشاء ميناء على البحر الأحمر

وقع السودان اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار، مع تحالف تقوده مجموعة موانئ أبوظبي وشركة "إنفيكتوس" للاستثمار، لإنشاء ميناء أبو عمامة الجديد الذي يضم منطقة اقتصادية، على البحر الأحمر.

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وخلال حفل التوقيع، أوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني أن "تكلفة المشروع تبلغ 6 مليارات دولار، وسيعطي دفعة قوية للاقتصاد السوداني ويعود بفوائد لا حصر ولا عد لها على البلاد"، وفق ما ذكرت وكالة السودان للأنباء.

وأشار جبريل إبراهيم إلى أن ميناء أبو عمامة، الذي سيشيد شمال ميناء بورتسودان الذي تمر عبره الغالبية العظمى من واردات البلاد وصادرات النفط من جنوب السودان ، سيضم "منطقة صناعية وأخرى سياحية ومطارا دوليا، ومحطة كهرباء بجانب زراعة 400 ألف فدان" (نحو 162 ألف هكتار)".

من جانبها، أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام بأن الاتفاقية "تمنح التحالف حقوق تطوير وإدارة وتشغيل ميناء وأصول منطقة اقتصادية في السودان"، حيث وصفت السودان بأنه "شريك تجاري رئيسي" لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبينت أن الصادرات الإماراتية إلى السودان بلغت 1.14 مليار دولار عام 2020، فيما وصلت صادرات السودان إلى الإمارات إلى 1.86 مليار دولار عام 2020.

جدير بالذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي مملوكة بمعظمها لشركة "القابضة" (ADQ)، وهي صندوق سيادي في أبوظبي، بينما شركة إنفيكتوس للاستثمار يديرها أسامة داوود عبداللطيف وهو رئيس مجلس إدارة شركة دال، أكبر مجموعة خاصة في السودان.

المصدر: "فرانس برس"