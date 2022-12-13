الإعلان عن أغنى رجل في الإمارات

أصبح مؤسس تطبيق "تلغرام" الشهير بافيل دوروف أغنى رجل في الإمارات العربية المتحدة، فيما احتل المركز الـ123 في القائمة العامة للمليارديرات، وفقا لتصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية.

وقدرت مجلة "فوربس" الأمريكية ثروة الملياردير بنحو 15.1 مليار دولار، وفي العام الماضي تم الاعتراف بدوروف أيضا بأنه أغنى شخص يعيش ويعمل في الإمارات.

في العام الماضي، تجاوزت ثروة رجل الأعمال 17 مليار دولار، وفي عام 2020 وصلت إلى 2.4 مليار دولار، وقبل عام (2019) كانت عند مستوى 2.7 مليار دولار، في العام 2018 عند 1.7 مليار دولار.

وبافل دوروف من مواليد مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو مقيم في دبي منذ العام 2017، والجنسية الإماراتية تعد المواطنة الرابعة للملياردير الروسي.

وأصبح بذلك دوروف يمتلك 4 جنسيات: الروسية والإماراتية والفرنسية وجنسية دولة Saint Kitts and Nevis، وهي جزيرة واقعة بين المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي.

المصدر: فوربس