وزير الطاقة التركي يعلق على عمل "السيل التركي"

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن خط أنابيب ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا "السيل التركي" يعمل بطاقته الكاملة بنسبة 100%.

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وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "صباح" التركية اليوم عن الوزير التركي، حيث قال: "خط الأنابيب التركي يعمل بطاقة 100 بالمئة".

ويعد "السيل التركي" الآن المسار الوحيد لإمدادات الغاز الروسي دون انقطاع إلى السوق الأوروبية، والمسار يمتد من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود وتبلغ طاقته التصميمية 31.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وبواسطة خط الأنابيب هذا يجري توريد الغاز من روسيا إلى تركيا، ومنها إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا.

وفي اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي جرى في أكتوبر الماضي، أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن نظام كييف كان يحاول تفجير أحد مقاطع خط أنابيب "السيل التركي".

من جهته صرح الممثل الرسمي للرئيس التركي، إبراهيم قالن، بأن موسكو وأنقرة على اتصال بشأن أمن خط أنابيب الغاز هذا.

وفي نهاية شهر نوفمبر الماضي، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) بأنه تم إحباط محاولة للاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ عملية تخريب لخط أنابيب الغاز في منطقة فولغوغراد، الذي يتم من خلاله إمداد الغاز إلى تركيا وأوروبا الجنوبية.

المصدر: نوفوستي