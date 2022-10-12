وزير الطاقة التركي يعلق على مقترح بوتين تأسيس مركز غاز ضخم في تركيا

علق وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز على مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ضخ فاقد الغاز عبر "السيل الشمالي" إلى أوروبا من خلال الأراضي التركية.

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وقال الوزير التركي، خلال مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد في موسكو: "هذه أول مرة نسمع فيها بهذا المقترح (الذي تحدث عنه الرئيس بوتين اليوم). المقترح يحتاج للكثير من الدراسة والبحث والتأني لمعرفة آلية تطبيقه وإمكانية ذلك".

وشدد على أن تركيا لا تواجه صعوبات في إمدادات الغاز من روسيا، وأشار إلى أن تركيا تعتمد بنسبة 70% من استهلاكها من الطاقة، على ما تستورده من الخارج.

وأكد أنه من المستحيل أن يتخلى العالم الآن عن المصادر التقليدية للطاقة، وقال إن "التحول للطاقة النظيفة والطاقة الخضراء هذا الأمر قد يستمر مئة عام إضافية".

وقبل ذلك صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة في الجلسة العامة في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، بأن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر "السيل الشمالي" إلى الدول الأوروبية عبر تركيا من خلال إنشاء "مركز غاز". ووفقا له فإن هذا المقترح يتمتع بجدوى اقتصادية ومستوى أمن عال.

المصدر: RT