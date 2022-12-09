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الرئيس الصيني: حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية تجاوز300 مليار دولار

مال وأعمال

الرئيس الصيني: حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية تجاوز300 مليار دولار
Legion-Media
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أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إن التبادل التجاري بين الدول العربية والصين تجاوز 300 مليار دولار وأن القمة العربية الصينية ستقود إلى مستقبل أكثر إشراقا.

وذكر الرئيس الصيني: "نحن ملتزمون بالتعاون الشامل لدفع المصالح الصينية العربية المشتركة".
وقال إن حجم التجارة بين الدول العربية والصين تجاوز 300 مليار دولار.

وأشار إلى أن الصين تتعاون بشكل فعال مع الدول العربية في مجال أمن الطاقة والأمن الغذائي. لذلك ، سيستمر التفاعل أكثر من أجل مستقبل مشترك.

وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن العلاقات بين الدول العربية والصين تقوم على أساس التعاون في العديد من المجالات.

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المصدر: غازيتا.رو

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