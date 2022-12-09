الرئيس الصيني: بكين تلتزم بتعميق التعاون في مجال الفضاء مع الدول العربية

صرح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، أن بكين تلتزم بتعميق التعاون في مجال الفضاء مع الدول العربية وتحقيق نجاحات مشتركة في هذا المجال.

ووفقا لتلفزيون الصين المركزي، أعرب شي جين بينغ عن استعداده "لتحقيق ابتكارات جديدة للتعاون في مجال الفضاء، حيث تحرص الصين على إطلاق سلسلة من مشاريع التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد، والاتصالات والتطبيقات الفضائية والبنية التحتية الفضائية".

وقال الرئيس الصيني إن "بلاده مستعدة لإجراء التعاون في اختيار تدريب رواد الفضاء، والترحيب برواد الفضاء من دول مجلس التعاون الخليجي للدخول إلى محطة الفضاء الصينية للعمل المشترك مع رواد الفضاء الصيني وإجراء التجارب العلمية الفضائية، والترحيب بالجانب الخليجي للمشاركة في التعاون بشأن النقل الفضائي في إطار المهام الفضائية الصينية، والبحث في إنشاء مركز صيني خليجي للاستكشاف المشترك للقمر والفضاء العميق".



ويعتبر مجلس التعاون الخليجي منظمة إقليمية تضم البحرين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ويقوم الرئيس الصيني بزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى الرياض يومي 7 و 10 ديسمبر.

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المصدر: تاس