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صحيفة: روسيا وتركيا تنشآن بديلا لبطاقة "مير" المصرفية الروسية

مال وأعمال

صحيفة: روسيا وتركيا تنشآن بديلا لبطاقة
Sputnik
أرشيف
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أعلن مدير مجلس الأعمال التركي الروسي، ألكسي إيغارمين، أن تركيا وروسيا تعملان على إنشاء بديل لبطاقة "مير" المصرفية سيعرض للسياح الروس في مايو القادم.

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ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن تصريح إيغارمين قوله: "بالطبع فإن أنقرة تهتم بإنشاء هذا البديل لأن تدفق السياح الروس يعد جزءا مهما إلى حد ما من إجمالي التدفق السياحي في تركيا.

وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بأن كل المصارف التركية الخمسة رفضت التعاون مع النظام الوطني الروسي لبطاقات الدفع "مير".

وأوضح إيغارمين أن هذا وقع بسبب ضغوط الشركات الأجنبية على النظام المالي التركي.

المصدر: إزفيستيا

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