بيسكوف عن تطبيق سقف على سعر برميل النفط الروسي: خطوة سخيفة

أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن روسيا سترد على فرض سقف على أسعار النفط بالطريقة التي تناسب مصالحها على أفضل وجه.

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وقال بيسكوف، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" اليوم الجمعة: "نحن نتحدث عن زعزعة محتملة لسوق الطاقة العالمية، نحن نتحدث عن تدخل اصطناعي في علاقات السوق في عملية تسعير النفط، هذه الخطوة حتى على المدى المتوسط محفوفة بمشاكل إضافية لاستقرار الأسواق. روسيا سترد بالطريقة التي تناسب مصالحها على أفضل وجه".

وعن موعد رد روسيا على مثل هذه الإجراءات، قال المسؤول الروسي: "مناقشة الخبراء شارفت على الانتهاء بالفعل، وآمل أن يتم الإعلان في المستقبل القريب عن قرار بشأن ما ستفعله روسيا ردا على مثل هذه الخطوة التي تعد سخيفة على الإطلاق من وجهة نظرنا".

وأمس صرح وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف، بأن روسيا تعمل على إعداد إجراءات كرد على فرض الغرب سقفا على سعر برميل النفط الروسي.

وأشار الوزير الروسي إلى أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير الإجراء الغربي هذا على الميزانية الروسية، واصفا الخطوة الغربية بأنها إجراء بعيد عن مبادئ السوق، وستكون له آثار على السوق العالمية.

ومطلع الأسبوع الجاري دخلت حيز التنفيذ عقوبات غربية على النفط الروسي المنقول بحرا، كذلك فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النفط الروسي المنقول بحرا بقيمة 60 دولارا للبرميل.

المصدر: تاس