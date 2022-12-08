وزير المالية الروسي: آلية سقف السعر إجراء غير سوقي ونطور أدوات للرد عليها

صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، للصحفيين اليوم الخميس، بأن روسيا تعمل على إعداد إجراءات كرد على إدخال الغرب سقف على سعر برميل النفط الروسي.

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وأشار الوزير الروسي إلى أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير الإجراء الغربي على الميزانية الروسية، واصفا الخطوة الغربية بأنها إجراء بعيدا عن مبادئ السوق سيكون له آثار على السوق العالمية.

وقال: "من السابق لأوانه الحديث عن التأثير على الميزانية. نحن الآن نعد إجراءات متعلقة برد شركاتنا على إدخال السقف".

وأضاف الوزير الروسي: "من الواضح أن هذه الآلية غير سوقية. لقد دعانا الغرب دائما إلى استخدام تدابير شفافة قائمة على السوق تؤثر على الاقتصاد. الآن يتم استخدام معايير مزدوجة، لا يمكن خداع السوق".

وفي وقت سابق، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أنه يتم تطوير آلية تحظر على الشركات الروسية تداول النفط باستخدام سقف السعر، وذلك ردا على قرار الغرب وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي.

وشدد المسؤول الروسي على أن الطلب على النفط الروسي كان وسيظل موجودا وستشهد السوق تغيرا في سلاسل التوريد، وذلك بعد فرض سقف على سعر البرميل الروسي.

ومطلع الأسبوع الجاري دخلت عقوبات غربية على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، كذلك فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النفط الروسي المنقول بحريا بقيمة 60 دولارا للبرميل.

المصدر: تاس