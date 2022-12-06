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الدفاع الروسية: ضربات أمس للمواقع العسكرية ومواقع الطاقة الأوكرانية حققت أهدافها

روسيا ترد على قرار الغرب بوضع سقف لسعر برميلها بآلية جديدة

مال وأعمال

روسيا ترد على قرار الغرب بوضع سقف لسعر برميلها بآلية جديدة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأنه يتم تطوير آلية تحظر على الشركات الروسية تداول النفط باستخدام سقف السعر، وذلك ردا على قرار الغرب وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي.

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نوفاك: الطلب على النفط الروسي كان وسيظل موجودا

وقال نوفاك للصحفيين اليوم الثلاثاء ردا على سؤال حول آلية حظر استخدام سقف الأسعار للشركات الروسية: "نعمل على تطويرها. متأكد من أن الآلية ستعمل قبل نهاية العام الجاري".

وشدد المسؤول الروسي على أن الطلب على النفط الروسي كان وسيظل موجودا وستشهد السوق تغيرا في سلاسل التوريد، وذلك بعد فرض سقف على سعر البرميل الروسي.

وأمس دخلت عقوبات غربية على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، كذلك فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النفط الروسي المنقول بحريا بقيمة 60 دولارا للبرميل.

المصدر: نوفوستي

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